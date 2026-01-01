Kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde eğlenceli vakit geçiriyor

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanı ve kent merkezine yakınlığıyla ziyaretçilerin önemli tercih noktası konumundaki Palandöken'de kayakseverler gönüllerince eğleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü ve kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu merkeze gelenler, yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Yoğun tipinin de etkisiyle kayakçılar, uygun pistlerde kayak yaparak eğlencenin tadını çıkartıyor.

Snowboard ve kayak takımlarıyla uzun pistlerden kayan kayakseverlerin yanı sıra aileleriyle merkeze gelen çocuklar da kızaklarla kayarak tatillerini değerlendiriyor.

Kayakseverlerden Kerem Bülbül, yeni yılın ilk gününde kayak yapmaya geldiğini belirterek, "Turistler ve yerli misafirlerle eğlenceli zaman geçiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Kayağı herkesin denemesi lazım. Gerçekten özellikle Erzurum Palandöken'de çok eğlenceli bir şey." dedi.

Ayberk Polat da kayak yaparak eğlendiklerini dile getirerek, "Erzurum çok güzel, hava bugün sert olsa da biz eğlenmeyi bildik." diye konuştu.

Burak Zeyrek ise arkadaşlarıyla snowboard yaptıklarını anlatarak, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu sene çok güzel başladık, kar bol inşallah bu şekilde devam eder. Herkesi bekliyoruz. Tatil olduğu için yoğunluk çok fazla hava biraz daha iyi olsaydı daha yoğun olabilirdi." ifadesini kullandı.