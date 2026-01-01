Haberler

Kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde eğlenceli vakit geçiriyor

Kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde eğlenceli vakit geçiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle dolup taşıyor. Havaların soğuk olduğu bu günde, misafirler kayak yapmanın ve eğlencenin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanı ve kent merkezine yakınlığıyla ziyaretçilerin önemli tercih noktası konumundaki Palandöken'de kayakseverler gönüllerince eğleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü ve kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu merkeze gelenler, yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Yoğun tipinin de etkisiyle kayakçılar, uygun pistlerde kayak yaparak eğlencenin tadını çıkartıyor.

Snowboard ve kayak takımlarıyla uzun pistlerden kayan kayakseverlerin yanı sıra aileleriyle merkeze gelen çocuklar da kızaklarla kayarak tatillerini değerlendiriyor.

Kayakseverlerden Kerem Bülbül, yeni yılın ilk gününde kayak yapmaya geldiğini belirterek, "Turistler ve yerli misafirlerle eğlenceli zaman geçiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Kayağı herkesin denemesi lazım. Gerçekten özellikle Erzurum Palandöken'de çok eğlenceli bir şey." dedi.

Ayberk Polat da kayak yaparak eğlendiklerini dile getirerek, "Erzurum çok güzel, hava bugün sert olsa da biz eğlenmeyi bildik." diye konuştu.

Burak Zeyrek ise arkadaşlarıyla snowboard yaptıklarını anlatarak, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu sene çok güzel başladık, kar bol inşallah bu şekilde devam eder. Herkesi bekliyoruz. Tatil olduğu için yoğunluk çok fazla hava biraz daha iyi olsaydı daha yoğun olabilirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilimizde okullar tatil edildi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak