Palandöken'de kayak sezonu başladı

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. 200 bin metreküp kar serilen pistlerin bir bölümünde kayak yapılırken, acemi pistinin olduğu bölüm kızakçılarla doldu.

Yeterli miktarda yağışın düşmediği Palandöken, geçen yıldan depolanan ve suni sistemle üretilen karla sezonu açtı. En erken sezonun açıldığı kayak merkezi olan Palandöken, yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Palandöken'de 200 bin metreküp kar serilen 2 pist, kayağa hazır hale getirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin yoğun çalışmaları sonucu kayak için hazırlanan 2 bin 100 metre rakımdaki acemi pisti kızak severlerin tercihi olurken, kayakçılar ise 2 bin 450 rakımdaki pisti seçti.

Palandöken'in her yıl olduğu gibi bu sezon da kayağın ilk başladığı merkez olduğunu belirten Özkan Yıldırım, "Yine Erzurum her yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu. Kayak sezonunu ilk açan il olarak ve güzel dağının muhteşem görüntüsüyle yine 'number one' olduğunu gösterdi. Biz de buradan eksik kalmak istemedik" dedi.

İstanbul'dan günübirlik Palandöken'e geldiğini belirten Fatih Ayrıçay, "Turizmle uğraşıyorum. Bugün sezonun açıldığını öğrendik, İstanbul'dan günübirlik olarak Palandöken'e geldik. Burada birçok kayak pisti de şu an açık, birçok insan da kayağını yapıyor. Her şey harika. Hava biraz esiyor ama gayet güzel, keyifli geçiyor. Belki bir gün daha uzatıp hatta ikinci gün de kalıp sonra İstanbul'a geri dönebiliriz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte kayağa geldiğini ifade eden Ece Ayrıçay ise "Buraya eşimle birlikte kayağa geldik. Sezon açılışını beraber yaptık. Gayet güzeldi. Kaydık az önce şimdi tekrar kayacağız. Herkesi bekliyoruz şahane, insanlar, turistler akın akın, süper yani her şey" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,