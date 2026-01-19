Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya, Ergan ve Hakkari'de takip etti.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Hakkari'de 167, Ovacık ve Sarıkamış'ta 165, Nemrut ve Erciyes'te 160, Keltepe'de 145, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 107, Yalnızçam'da 88, Uludağ'da 81, Kartepe'de 77, Yedi Kuyular'da 72, Yıldıztepe'de 67, Hesarek'te 64, Akdağ'da 52, Kop'ta 47, Gevaş Abalı ve Murat Dağı'nda 45, Süleymaniye'de 41, Hazarbaba'da 35, Mersivan'da 31, Davraz'da 26, Bozdağ ve Elmadağ'da 15 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.01.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-14-11
KartalkayaS-5-2
ErganKY-15-11
SarıkamışKY-11-7
HakkariKY-22-11
NemrutKY-12-8
ErciyesHKY-15-10
KeltepeS-8-5
Palandöken 2KY-15-11
YıldızdağıKY-10-8
YalnızçamKY-17-7
KartepeKY-9-4
HesarekÇB-14-10
AkdağPB-9-5
KopKY-13-8
Gevaş AbalıKY-14-4
Murat DağıS-14-4
MersivanKKY-6-4
DavrazPB-13-4
BozdağPB-81
DenizliS-14-2
(KY: Kar yağışlı, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
