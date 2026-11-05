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Palandöken'in üst pistleri beyaza büründü, Ardahan'ın yükseklerine de kar yağdı

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Erzurum'da dün akşam başlayan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü; Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü. Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı, Ardahan-Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'daki Palandöken Dağı ile Ardahan'a kar yağdı.

Erzurum'da kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla birlikte Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

Dağın yüksek noktalarında yer yer sis de etkili oldu.

Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağışla birlikte Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA
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