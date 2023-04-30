Palandöken geçidinde kar ve tipide mahsur kaldılar

Sürücülerin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

ERZURUM - Erzurum'da Nisan ayının son gününde yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

2885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile yaklaşık 20 araç yolda mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına karayolları karla mücadele ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler karla mücadele ekipleri ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Yaklaşık 7 saat mücadele edilen çalışmalar ardında yolda mahsur kala araç ve yolcular kurtarıldı.

Palandöken geçidinin yüksek bir rakıma sahip olduğu için ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşandığını dile getiren vatandaşlar bölgede yapılacak olan bir tünel ile sıkıntının aşılabileceğini dile getirdiler.