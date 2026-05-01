Palandöken'de kayak sezonu uzadı

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak sezonu uzadı.

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak sezonu uzadı. Daha önce 15 Nisan ardından 30 Nisan'a uzatılan kayak sezonu, kar kalınlığının yeterli derecede olması sebebiyle bu ay da devam edecek.

Son yılların en yağışlı kış mevsimini geride bırakan Erzurum'da mart ve nisan aylarında da yağış eksik olmadı, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Bugünlerde ise Palandöken'de kar kalınlığı 160 santimetre oldu. Mart ve nisan aylarındaki kar yağışının yanı sıra geceleri çalıştırılan suni kar makineleri Palandöken'in pistlerini doldurdu. Aralık 2025'te kayak sezonunu ilk açan merkez olan Palandöken, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Daha önce 15 Nisan ardından 30 Nisan'a uzatılan kayak sezonu kar kalınlığının yeterli derecede olması sebebiyle mayıs ayında da devam edecek.

Palandöken Kayak Merkezi'ni yöneten Erzurum Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sezonun uzatıldığı bildirildi. Genel Müdürlük, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 30 Mayıs'a kadar kayak merkezinin kayak kulüpleri ile milli takım çalışmaları için açık kalacağını belirtti.

Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken, uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle kayak severlere bahar aylarında da hizmet veriyor. Rakımı, yapısı, teknik alt yapısı ile bahar güneşi altında kayak yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşık 6 ay boyunca kayak yapılabilen Palandöken, uzun sezon süresiyle öne çıkan nadir merkezler arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
