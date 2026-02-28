Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ve hava durumu tahminleri açıklandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 285, Ergan'da 272, Hakkari'de 243, Kartalkaya'da 235, Erciyes'te 202, Sarıkamış'ta 200, Konaklı'da 177, Uludağ'da 169, Yalnızçam'da 158, Yıldız Dağı'nda 136, Çambaşı'nda 130, Murat Dağı'nda 115, Davraz'da 111, Hesarek'te 85, Küpkıran'da 52, Denizli'de 38, Nemrut'ta 24, Gevaş Abalı'da 23, Kartepe'de 17, Akdağ ile Keltepe'de 14 ve Bozdağ'da ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez28.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-12-8
ErganKY-11-6
HakkariKY-16-7
KartalkayaKY-5-4
ErciyesKY-10-6
SarıkamışKY-12-3
KonaklıKY-12-8
UludağÇB-60
YalnızçamKY-8-4
Yıldız DağıHKY-8-5
ÇambaşıKKY-7-5
Murat DağıÇB-9-3
DavrazPB-11-3
HesarekPB-11-5
KüpkıranKY-13-3
DenizliPB-92
NemrutÇB-10-5
Gevaş AbalıKY-11-3
KartepeKY-3-2
AkdağKY-6-5
KeltepeKY-9-6
BozdağAB-62
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti