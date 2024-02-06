Palalı Sabri'nin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandı

"Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si 'kasten adam öldürme', 4'ü ise 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin Beyoğlu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çelebi'ye silahla ateş açan Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2'si 'kasten adam öldürme', 4'ü ise 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.