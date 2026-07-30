Pakistan, Washington ve Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi

Pakistan, devam eden saldırılara rağmen ABD ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere, İran ve Körfez'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların Körfez bölgesine yayılmasından "endişe" duyduklarını belirten Andrabi, bölgede çözüm umutlarının devam ettiğini aktardı.

Pakistan'ın, Tahran ve Washington arasında ateşkesin sağlanması için kararlılığını sürdürdüğünü söyleyen Andrabi, "Taraflar arasında, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durumu normalleştirmek ve gerginliği azaltmak amacıyla müzakereler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA