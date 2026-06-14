Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Abd-İran Görüşmelerini Ele Aldı

İSLAMABAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, pazar günü yapılması planlanan ve elektronik imza törenini de içeren ABD- İran müzakerelerinin son aşamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, iki bakanın ABD ile İran arasında devam eden müzakereleri ele aldıkları ve sürecin bölgede kalıcı barış ile istikrara katkı sağlayacağına dair umutlarını dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'un, müzakere süreci boyunca arabuluculuğu ve diyaloğu desteklemek adına Pakistan'ın sergilediği tutarlı ve kararlı çabaları takdirle karşıladığı ifade edildi.

İki taraf ayrıca, bu ayın sonlarında Mısır'da gerçekleştirilmesi planlanan Bölgesel Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na yönelik hazırlıkları da ele aldı.

Pakistan, bölgede diyaloğu teşvik etmeyi ve gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik çabaları aktif olarak desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua