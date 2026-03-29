Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bir araya geldi
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele almak üzere başkent İslamabad'da bir araya geldi. Taraflar, ticaret ve yatırım işbirliğini artırma konusunda mutabık kalırken, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ve Filistin halkına destek konularında da görüş birliğine vardı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.
Görüşmede Dar ile Abdulati, iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutlarını ele aldı ve son dönemde üst düzey temasların oluşturduğu olumlu ivmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalan taraflar, Pakistan-Mısır Ortak Bakanlar Komisyonu gibi mekanizmaların daha etkin hale getirilmesinin önemine dikkati çekti.
Dar ile Abdulati, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin eğitim ve kurumsal değişim programlarıyla daha da güçlendirilmesi konusunda anlaştı.
Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alan bakanlar, gerilimin azaltılması, itidalin korunması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Dar, Filistin halkına yönelik desteğin sürdüğünü belirterek, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sert şekilde kınadı.