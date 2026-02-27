Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile telefonda konuştu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan ile yaşanan gerilimler sırasında Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel durum ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan'la yaşanan gerilim devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ile telefonda konuştu.

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'a göre Dar, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel durumu görüştü.

Dar ve Huleyfi görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde yaşanan sınır çatışmalarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
