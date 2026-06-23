Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri görüştü

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bölgesel barış, güvenlik, ekonomik işbirliği gibi alanlarda ikili ilişkileri görüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Zerdari, İslamabad'ı ziyaret eden Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Liderler ikili ilişkiler, bölgesel barış ve güvenlik, bağlantısallık, ekonomik işbirliği ve ortak ilgi alanı olan diğer meseleleri ele aldı.

Pezeşkiyan'ı ABD ile varılan mutabakatın imzalanması hususunda tebrik eden Zerdari, teknik düzeydeki müzakerelerin bölgede kalıcı barışla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Zerdari, Pakistan'ın İran'da barış, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek tek taraflı girişimlerden ziyade diyalog ve diplomasinin önemli olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye dileğini yineleyen Zerdari, Pakistan'ın Hamaney'in cenaze törenine katılacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Pakistan'ın barış ve diyalog için çabalarından ötürü Zerdari'ye teşekkür ederek siyasi, ekonomik, güvenlik ve bölgesel konularda ikili ilişkileri derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.