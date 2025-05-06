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Pakistan ve İran, İkili İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Pakistan ve İran, İkili İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı
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Pakistan ve İran, ticaret, enerji ve sınır güvenliği gibi önemli konularda ikili işbirliğini güçlendirme kararı aldılar. İki ülkenin Dışişleri bakanları, bölgesel barış ve güvenliği sağlamak amacıyla stratejik işbirliğini önemsediklerini vurguladılar.

İSLAMABAD, 6 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve İran, bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını yeniden teyit ederek ticaret, enerji, sınır güvenliği ve bölgesel bağlantı durumu gibi kilit öneme sahip alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile konuk İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi pazartesi günü İslamabad'da bir araya geldi.

Toplantıda birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi ele alan iki taraf, ortak zorlukların ele alınması ve stratejik işbirliğinin ilerletilmesinde yakın koordinasyonun önemini vurguladı.

Erakçi, Pakistan'la ikili ilişkilerini tüm alanlarda genişletme konusunda son derece istekli olduklarını yineledi. Dar ise iki komşu ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ve dini bağların önemine dikkat çekti.

Pakistan'ın terörizme karşı ilkeli duruşunu bir kez daha teyit eden Dar, küresel boyutta terörle mücadeleye yönelik önemli fedakarlıklar yaptıklarını ve aşırıcılığın her türüyle mücadele etme kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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