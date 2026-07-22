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Pakistan ve İran, "terör ve uyuşturucuyla mücadele" alanında işbirliğini artıracak

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Pakistan ve İran, terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini artırma konusunda anlaştı. Görüşmede ticaret ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Pakistan ve İran'ın "terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelede" konusunda işbirliğini artırmak için anlaştığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin İslamabad'daki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Nakvi ve Mumini'nin görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele aldıkları aktarılan açıklamada, iki tarafın da "terörle, uyuşturucuyla ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi" artırma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Nakvi'nin, "Pakistan, İran ile her alanda işbirliğini artırmaya hazır. Umarım yakında iyi haberler gelir ve (ABD ile İran arasında) barış sağlanır." ifadelerine yer verildi.

Mumini, İslamabad'daki temasları kapsamında dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Nakvi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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