Pakistan ve Bangladeş Arasında Savunma İşbirliği Vurgusu

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmenin önemi vurgulandı.

Geo News'un haberine göre Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) Mirza ve Yunus'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, her iki tarafın "gelişen küresel ve bölgesel ortam ve güvenlik durumu hakkında ayrıntılı görüşmelerde" bulunduğu belirtilirken, ikilinin savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmenin önemini vurguladığı ifade edildi.

Orgeneral Mirza'nın Pakistan'ın Bangladeş ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarına duyduğu takdiri yinelediği aktarılan açıklamada, "Her iki taraf da savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirme konusunda iyimserliklerini dile getirdi ve askeri angajmanları ve ilgili girişimleri genişletme konusundaki kararlılıklarını yineledi." denildi.