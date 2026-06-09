Pakistan ve Bahreynli komutanlar, ulusal güvenlik konularını ele aldı
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Bahreyn Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Şeyh Muhammed bin İsa bin Selman el Halife, Rawalpindi'de bir araya gelerek bölgesel güvenlik, Orta Doğu'daki gerginlik ve ikili savunma işbirliğini ele aldı.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Bahreyn Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Şeyh Muhammed bin İsa bin Selman el Halife, yaptıkları görüşmede, bölgesel güvenlik konularını ve Orta Doğu'daki gerginliği ele aldı.
Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Munir ve El Halife, Rawalpindi kentindeki ordu üssünde bir araya geldi.
Toplantıda, ortak çıkar, ulusal güvenlik konuları ile ikili savunma ve güvenlik işbirliği alanları ele alındı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay