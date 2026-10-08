Haberler

Pakistan ve Bahreyn bakanları İslamabad'da Körfez için itidal çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ve Bahreyn dışişleri bakanları İslamabad'da bir araya gelerek ikili ilişkilerin ilerletilmesi için protokol imzaladı. Görüşmede Basra Körfezi'nde itidal ve Hürmüz ile Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğü ele alınırken Filistin ve Kudüs'e dair endişeler dile getirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Basra Körfezi bölgesinde itidal gösterilmesinin ve gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Al Zayani, başkent İslamabad'da Dar ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik protokol imzalayan bakanlar ticaret, yatırımlar, endüstri, tarım, gıda, eğitim, denizcilik dahil birçok alanda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Basra Körfezi'ndeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, gerilimin düşürülmesi, itidal gösterilmesi ve diyalog ile diplomasi yolunun seçilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca Filistin'deki durumu ele alan taraflar, İsrail'in Batı Şeria'da genişleyen işgalinden ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerden endişe duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi
Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binada mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı