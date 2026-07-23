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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve kalıcı barış için diyalog ile diplomasinin önemi vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Dar, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında Avustralyalı mevkidaşı Wong ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan taraflar, düzenli üst düzey temaslar dahil iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Wong, gerginliğin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesi konusunda Pakistan'ın üstlendiği yapıcı rolü takdir ederken, her iki bakan da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka saygının önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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