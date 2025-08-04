Pakistan ve ABD Arasında İkili İlişkiler Ele Alındı
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanlarını değerlendirdi.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, Dar ve Rubio telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alan taraflar, ortak çıkar alanlarında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel