Pakistan Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi, Orta Doğu'daki durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar ile Kallas telefonda İran ile ABD arasındaki durumu görüştü.

Taraflar, diplomatik temaslarla kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu çabaların kalıcı uzlaşma ile barışçıl çözüme yol açmasını temenni etti.

Ayrıca taraflar, diyalog ve diplomasinin çatışmaları çözmek ve kalıcı barış ile istikrarı sağlamak için "tek geçerli yol" olduğunu vurguladı.

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ileri sürerek, konunun füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular çerçevesinde yürütüleceğini ileri sürmüştü.