Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada henüz teknik direktör kararının verilmediği belirtilse de kamuoyunda Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertlilere imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması durumunda Marco Asensio'nun takımda kritik bir rolünün olacağı iddia edildi.
- Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
- Aykut Kocaman, Marco Asensio'yu takımda tutulacaklar listesinin en başına yazdı.
- Asensio'nun yeni sezonda hücum merkezinde ve liderlik rolünde yer alması planlanıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kulüpte idari ve teknik yapılanma süreci tüm hızıyla sürüyor.
AYKUT KOCAMAN'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla basında çıkan teknik direktör iddialarını isim vermeden yalanlayıp henüz kesin bir karar alınmadığını belirtmiş olsa da, spor kamuoyunda takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ASENSIO İÇİN KARAR
Gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarına şimdiden başlayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman'ın, takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında net bir karar verdiği öğrenildi.
LİSTENİN EN BAŞINDA
Kocaman’ın; Asensio'nun yüksek teknik kapasitesi, üstün oyun görüşü ve pas kalitesinin sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki oyun şablonu için kritik bir öneme sahip olduğunu düşündüğü aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcı, İspanyol yıldızı "takımda tutulacaklar listesinin en başına" yazdı. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla kilit bir rol üstlenen ve saha içi organizasyonunda belirleyici bir konuma sahip olan Marco Asensio'nun, yeni dönemde de Aykut Kocaman yönetimindeki takımın hücum merkezinde ve liderlik rolünde yer alması planlanıyor.