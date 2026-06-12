Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kulüpte idari ve teknik yapılanma süreci tüm hızıyla sürüyor.

AYKUT KOCAMAN'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla basında çıkan teknik direktör iddialarını isim vermeden yalanlayıp henüz kesin bir karar alınmadığını belirtmiş olsa da, spor kamuoyunda takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ASENSIO İÇİN KARAR

Gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarına şimdiden başlayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman'ın, takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında net bir karar verdiği öğrenildi.

LİSTENİN EN BAŞINDA

Kocaman’ın; Asensio'nun yüksek teknik kapasitesi, üstün oyun görüşü ve pas kalitesinin sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki oyun şablonu için kritik bir öneme sahip olduğunu düşündüğü aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcı, İspanyol yıldızı "takımda tutulacaklar listesinin en başına" yazdı. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla kilit bir rol üstlenen ve saha içi organizasyonunda belirleyici bir konuma sahip olan Marco Asensio'nun, yeni dönemde de Aykut Kocaman yönetimindeki takımın hücum merkezinde ve liderlik rolünde yer alması planlanıyor.