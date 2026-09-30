Pakistan, Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarına karşı koruyacağını bildirdi

Pakistan, Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarına karşı koruyacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Roma'da Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarına karşı korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Asif, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdığına dikkati çekti.
Pakistan, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ı korumak adına, ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Bir gazetecinin Pakistan'ın Husilere yönelik hava saldırılarına müdahil olup olmadığını sorması üzerine Asif, Suudi Arabistan'ı korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Asif, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını son günlerde artırdığına dikkati çekerek "Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır." ifadesini kullandı.