Haberler

Pakistan'dan sosyal medya platformlarına "militan hesaplara karşı sert önlemler almaları" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, sosyal medya platformlarına militan gruplarla bağlantılı hesaplara karşı daha sıkı önlemler alması gerektiğini belirtti. Hükümet, işbirliği yapılmaması halinde yasal işlemler başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan, sosyal medya platformlarına "militan gruplarla bağlantılı hesaplara karşı sert önlemler almaları" çağrısında bulunarak, bu konuda harekete geçmemeleri halinde hükümetin daha sıkı önlemler alabileceği veya yasal işlem başlatabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı??????? Talal Chaudhry, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki çok sayıda hesabın, Afganistan, Hindistan ve dünyanın diğer yerlerinden "aşırılıkçı içerik yaydığını ve yasa dışı militan gruplara yardım ettiğini" söyledi.

Pakistan'ın şu anda "teröristler ile dünya arasında bir duvar" görevi gördüğüne işaret eden Chaudhry, Pakistan'a karşı faaliyet gösteren grupların gelecekte diğer ülkeleri de tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Chaudhry, Pakistanlı yetkililerin son zamanlarda militanlarla bağlantılı ve Hindistan'dan yönetilen en az 19 X hesabı tespit ettiklerini aktararak, Afganistan'dan da onlarca benzer hesabın aktif durumda ve bu hesapların bazılarının "Afgan hükümetiyle bağlantıları" olduğunu bildirdi.

Durumun ciddiyetine dikkati çeken Chaudhry, "Kabil sadece militanlara sığınak sağlamakla kalmıyor, bazı durumlarda Afgan hükümeti mensupları da Pakistan'a karşı nefret söylemleri ve terör içerikli materyaller yayan kişilere destek sağlıyor." dedi.

"Daha iyi koordinasyon için Pakistan'da ofis açma" çağrısı

Chaudhry, Pakistan hükümetinin sosyal medya platformlarını yasaklamak istemediğini ancak şirketler tarafından işbirliği yapılmazsa buna zorunda kalınacağını kaydetti.

Şu ana kadar X'in işbirliğinde sınırlı kaldığını, WhatsApp, YouTube, Telegram ve Facebook gibi platformların da Pakistan'a söz konusu hesapları tespit etmede yardımcı olmaya başladığını söyleyen Chaudhry, "sosyal medya şirketlerini daha iyi koordinasyon için Pakistan'da ofis açmaya" çağırdı.

Aynı basın toplantısında konuşan Hukuk ve Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Barrister Aqeel Malik, hükümetin Brezilya'da uygulanan önlemlere benzer önlemler almayı düşünebileceğini belirtti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yayan hesaplarla bağlantılı kayıt verilerini sağlamadığı için X'e para cezası vermişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

Bir ailenin yok olduğu olayda gerçek bambaşka çıktı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! En yakınındakiler tutuklandı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title