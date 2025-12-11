Pakistan'dan sosyal medya platformlarına "militan hesaplara karşı sert önlemler almaları" çağrısı

Pakistan, sosyal medya platformlarına "militan gruplarla bağlantılı hesaplara karşı sert önlemler almaları" çağrısında bulunarak, bu konuda harekete geçmemeleri halinde hükümetin daha sıkı önlemler alabileceği veya yasal işlem başlatabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı??????? Talal Chaudhry, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki çok sayıda hesabın, Afganistan, Hindistan ve dünyanın diğer yerlerinden "aşırılıkçı içerik yaydığını ve yasa dışı militan gruplara yardım ettiğini" söyledi.

Pakistan'ın şu anda "teröristler ile dünya arasında bir duvar" görevi gördüğüne işaret eden Chaudhry, Pakistan'a karşı faaliyet gösteren grupların gelecekte diğer ülkeleri de tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Chaudhry, Pakistanlı yetkililerin son zamanlarda militanlarla bağlantılı ve Hindistan'dan yönetilen en az 19 X hesabı tespit ettiklerini aktararak, Afganistan'dan da onlarca benzer hesabın aktif durumda ve bu hesapların bazılarının "Afgan hükümetiyle bağlantıları" olduğunu bildirdi.

Durumun ciddiyetine dikkati çeken Chaudhry, "Kabil sadece militanlara sığınak sağlamakla kalmıyor, bazı durumlarda Afgan hükümeti mensupları da Pakistan'a karşı nefret söylemleri ve terör içerikli materyaller yayan kişilere destek sağlıyor." dedi.

"Daha iyi koordinasyon için Pakistan'da ofis açma" çağrısı

Chaudhry, Pakistan hükümetinin sosyal medya platformlarını yasaklamak istemediğini ancak şirketler tarafından işbirliği yapılmazsa buna zorunda kalınacağını kaydetti.

Şu ana kadar X'in işbirliğinde sınırlı kaldığını, WhatsApp, YouTube, Telegram ve Facebook gibi platformların da Pakistan'a söz konusu hesapları tespit etmede yardımcı olmaya başladığını söyleyen Chaudhry, "sosyal medya şirketlerini daha iyi koordinasyon için Pakistan'da ofis açmaya" çağırdı.

Aynı basın toplantısında konuşan Hukuk ve Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Barrister Aqeel Malik, hükümetin Brezilya'da uygulanan önlemlere benzer önlemler almayı düşünebileceğini belirtti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yayan hesaplarla bağlantılı kayıt verilerini sağlamadığı için X'e para cezası vermişti.