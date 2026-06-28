Haberler

Pakistan, Afganistan sınırında saldırılar düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan sınırında düzenlenen istihbarata dayalı kara operasyonunda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde meydana gelen "terör eylemleri"nin ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini kaydeden Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtti.

Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait üç hedefin ve buralarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisini verdi.

Pakistan'ın bölgedeki barış ve istikrarı muhafaza etmek için her daim çaba gösterdiğini ifade eden Tarar, "yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidini ortadan kaldırmak" için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı

Küçücük çocuğun yol açtığı facia anbean kamerada
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! Yeniden masaya oturacaklar
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası'na veda sonrası kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak