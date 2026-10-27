Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Suudi Arabistan'ı tüm güçleriyle savunacak dedi.

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, ülkesinin Suudi Arabistan'ı "tüm gücüyle savunacağını" belirtti.

Asıf, Geo News kanalına verdiği mülakatta, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemlerde Riyad'a yönelik saldırılara ilişkin Asıf, " Suudi Arabistan'ı tüm gücümüzle savunacağız." ifadesini kullandı.

Asıf, Suudi Arabistan'ı savunmanın, Pakistan'ı savunmak kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Allah'ın izniyle, şimdi üç ülkenin anlaşma kapsamında dahil olmasıyla birbirimizin topraklarını her türlü dış saldırıya karşı savunacağız." dedi.

İran'da Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin bulunmasının, bu diplomatik etkileşimin önemine işaret ettiğini belirten Asıf, Tahran'da bölgedeki duruma ilişkin ilerleme kaydedildiğine inandığını vurguladı.

Kaynak: AA