Pakistan Savaş Uçakları Afganistan'a Hava Saldırısı Düzenledi

Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Tolo News'e konuşan yerel kaynak, Pakistan savaş uçaklarının Paktika'ya bağlı Margha bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırının gece yarısı düzenlendiğini ve can kaybı olmadığını aktaran kaynak, saldırıda yaklaşık 10 dükkanın tamamen yıkıldığını, birkaçının da yandığını ifade etti.

Afganistan yönetimi yetkilileri, Pakistan'ın hava saldırısı düzenlediğine ilişkin iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama seslerinin duyulmasının ardından bazı medya kuruluşlarının Pakistan Talibanı (TTP) lideri Noor Wali Mehsud'un hedef alındığını iddia etmesiyle ilgili olarak Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Mehsud'a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı edinildiği, bu kayıtta Mehsud'un dün saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları yalanladığı ifade edildi.

Kabil'de dün patlama sesi duyulmuştu

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün akşam saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullanmıştı.

Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtmişti.

Tolo News, Kabil'de şiddetli patlama ve insansız hava aracı seslerinin duyulmasının ardından, kentin doğu kesimindeki Abdul Haq Meydanı'nın trafiğe kapatıldığı aktarmıştı.

Ayrıca Dawn gazetesinin ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberinde de Abdul Haq Meydanı bölgesinde bir aracın vurulduğunu kaydetmişti.