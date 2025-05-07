Pakistan Ordusu, Hindistan'ın Saldırıları Sonucunda 31 Ölü, 57 Yaralı Olduğunu Açıkladı

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Chaudhry, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırıları ve LoC boyunca yaşanan çatışmalar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

"6 ve 7 Mayıs'taki saldırılar, Hindistan'ın iğrenç yüzünü ortaya koyuyor. Düşmanımız o kadar zayıf ve korkak ki karşısındaki eş değer orduyla savaşmak yerine gece karanlığında sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor." ifadesini kullanan Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarını kınamanın "yeterli olmadığını" belirtti.

Hindistan'ın saldırıları sırasında 57 yolcu uçağı havadaydı

Chaudhry, Hindistan'ın dün gece düzenlediği saldırılar sırasında yurt içi ve uluslararası seferler gerçekleştiren 57 yolcu uçağının havada olduğuna dikkati çekti.

Hindistan'ın saldırılarla binlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığını belirten Chaudhry, "Hindistan bu yolcuları kendi saldırganlığına kurban etmeyi göze aldı." dedi.

Hindistan'ın Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'ndeki Noseri Barajı'nı hedef alıp zarar verdiğini ifade eden Chaudhry, bu saldırının sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan içme suyu altyapısı gibi hedeflere saldırmanın ya da işlevsiz hale getirmenin 1977 tarihli Cenevre sözleşmesinin ek protokollerini ihlal ettiğini kaydetti.

Chaudhry, Pakistan ordusunun, hayatını kaybeden masum sivillerin intikamını alacağını belirtti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" belirtilerek, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği bildirildi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.