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Pakistan ordusu: Hayber Pahtunhva'da 10 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 15-17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 10 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 15-17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 10 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, eyalette güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri, Kuzey Veziristan bölgesinde militanların varlığına ilişkin istihbarat üzerine operasyon düzenledi.

Kuzey Veziristan'daki operasyonda çıkan çatışmada 6 militan, Hangu bölgesinde yaşanan ayrı bir çatışmada ise 4 militan etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki diğer militanların tespiti için operasyonların sürdüğü, militanların üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktığı kaydedildi.

Ayrıca ordunun terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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