Pakistan Ordusu Belucistan'da Militanları Hedef Aldı

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde sığınağa düzenlenen baskında 7 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, salı günü eyaletin başkenti Quetta'da güvenlik güçlerinin karargahına yönelik bombalı saldırının ardından militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ordu, eyaletteki Sherani bölgesindeki sığınağa düzenlenen operasyonda 7 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiğini belirten ordu, öldürülen militanların Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.