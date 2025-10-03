Haberler

Pakistan Ordusu Belucistan'da Militanları Hedef Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 7 militanı etkisiz hale getirdi. Sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde sığınağa düzenlenen baskında 7 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, salı günü eyaletin başkenti Quetta'da güvenlik güçlerinin karargahına yönelik bombalı saldırının ardından militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ordu, eyaletteki Sherani bölgesindeki sığınağa düzenlenen operasyonda 7 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiğini belirten ordu, öldürülen militanların Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.