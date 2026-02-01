Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkisiz hale getirilen militanların sayısı 133'e yükseldi

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militanların sayısının 133'e yükseldiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan genelinde yürütülen operasyonlarda 3'ü intihar bombacısı 92 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, Gwadar ve Kharan'da ise 18 sivilin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan'daki operasyonlarda 133 militanın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Pakistan ordusu, 29 Ocak'ta Belucistan eyaletinde iki operasyon düzenlemiş, "Hindistan destekli" oldukları belirtilen 41 militanı etkisiz hale getirmişti.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.