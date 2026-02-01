Haberler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkisiz hale getirilen militanların sayısı 133'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 133 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar sırasında 15 güvenlik görevlisi ve 18 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militanların sayısının 133'e yükseldiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan genelinde yürütülen operasyonlarda 3'ü intihar bombacısı 92 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, Gwadar ve Kharan'da ise 18 sivilin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan'daki operasyonlarda 133 militanın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Pakistan ordusu, 29 Ocak'ta Belucistan eyaletinde iki operasyon düzenlemiş, "Hindistan destekli" oldukları belirtilen 41 militanı etkisiz hale getirmişti.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?