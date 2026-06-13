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Pakistan'da son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda 21 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda 4 elebaşı dahil 21 militanı etkisiz hale getirdi. Geçen haftaki operasyonlarla birlikte öldürülen militan sayısı 48'e yükseldi.

Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde son 72 saatte düzenlenen operasyonlarında, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 21 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde istihbarata dayalı terör operasyonları yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, son 72 saatte aralarında 4 elebaşının da bulunduğu 21 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan geçen hafta Miran Şah bölgesinde düzenlenen operasyonda da 27 militanın öldürüldüğünün aktarıldığı açıklamada, son dönemde etkisiz hale getirilen militan sayısının 48'i bulduğu vurgulandı.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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