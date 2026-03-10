Pakistan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

Pakistan, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 500 bin kişinin de yerinden edilmesine neden olan İsrail'in saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan, yüzlerce sivilin ölümüne ve yaklaşık yarım milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden askeri saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu eylemlerin Lübnan'ın ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığı, bölgedeki mevcut güvenlik ve insani krizleri şiddetlendirme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef almasının ve Lübnan'ın egemenlik ile toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin son bulması gerektiği vurgulanarak, uluslararası topluma Tel Aviv yönetiminin saldırılarını sona erdirmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından hemen, tam ve koşulsuz çekilmesinin de talep edildiği açıklamada, "Pakistan, bu saldırganlık karşısında kardeş Lübnan halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu belirtirken Lübnan ile daha geniş bölgede kalıcı barışı sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.