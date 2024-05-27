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Pakistan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

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Pakistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. En az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı, Uluslararası Adalet Divanı kararını ihlal etti.

Pakistan, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs 2024 tarihli kararını ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını durdurması için gerekli adımları atması ve uluslararası topluma UAD kararlarını uygulamak için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması çağrısı yinelendi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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