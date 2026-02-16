Pakistan, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı alanları "kamu arazisi" statüsüne geçirme kararını kınadı

Pakistan, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı arazileri "kamu arazisi" statüsüne geçirme ve 1967'den bu yana ilk kez geniş kapsamlı arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini sözde "kamu arazisi" statüsüne geçirme ve 1967'den bu yana ilk kez geniş kapsamlı arazi kayıt sürecini yeniden başlatma yönündeki son girişimi şiddetle kınandı.

Bu tür adımların, uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu'nun ilgili kararlarının açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun uluslararası toplum tarafından reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka yönelik "sürekli saygısızlığının ve kışkırtıcı eylemlerinin" bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması olasılığını "baltaladığı" belirtilerek, "Pakistan, uluslararası toplumu İsrail'in cezasızlığına son vermek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için somut önlemler almaya çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'da "kamu arazisi" adımı

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da, tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.