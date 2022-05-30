Pakistan'ın Peşever kentinde dört Afgan şarkıcının tutuklanması müzik ile protesto edildi - Haberler

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Pakistan'ın Peşever kentinde dört Afgan şarkıcının tutuklanması müzik ile protesto edildi

AA - Hasnain Ali - Güncel
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Pakistan'a sığınan dört Afgan şarkıcının Peşaver kentinde tutuklanmasının ardından, bir grup Afgan şarkıcı Peşever Basın Klubünün önünde müzikli protestoda bulundu.

Pakistan'a sığınan dört Afgan şarkıcının Peşaver kentinde tutuklanmasının ardından, bir grup Afgan şarkıcı Peşever Basın Klubünün önünde müzikli protestoda bulundu.

Yerel yönetime karşı pankartlar taşıyan ve sloganlar atan şarkıcılar, yerel yönetime karşı şikayetlerini dile getirdiler.

Taliban hükümetinin Afganistan'da şarkıcıların faaliyetlerini yasaklamasının ardından ailelerinin geçimini sağlamak için birçok Afgan, Pakistan'a sığındı.

Öte yandan Pakistan polisi, yüzlerce Afgan şarkıcının Pakistan'a yasadışı yollardan girdiğini ve ülkeye yasadışı yollardan giren Afganlar hakkında yasal işlem yapılmasının yasal bir hak olduğunu savundu.

AA / Hasnain Ali - Güncel

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