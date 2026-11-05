Pakistan'ın Pencap eyaletinde otobüsle kamyon çarpıştı, 11 kişi öldü, 33 kişi yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde otobüsle kamyon çarpıştı, 11 kişi öldü, 33 kişi yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Pakpattan yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı; 11 kişi öldü, 8'i hafif 33 yaralı. Yetkililer, yaklaşık 3 saat süren kurtarmada vinç kullanıldığını açıkladı; Cumhurbaşkanı Zerdari trajik kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Pakpattan bölgesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Pakpattan bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ve kamyonun çarpıştığını bildirdi.
Kazada 11 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, 8'i hafif olmak üzere 33 kişinin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, araçlarda sıkışan yolcuların çıkarılması için yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarında vinç ve diğer ağır iş makinelerinin kullanıldığını ifade etti.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, trajik kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi