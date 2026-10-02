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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 7 TTP militanı etkisiz hale getirildi

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Pakistan ordusunun Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği istihbarat operasyonunda Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirtilen 7 militan etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, operasyondan dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen istihbarat operasyonunda Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirtilen 7 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan ordusu Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde bir istihbarat operasyonu düzenledi.

Saldırıda 7 TTP militanı etkisiz hale getirildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyondan dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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