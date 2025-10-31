Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

TMV tarafından İslamabad'daki Jinnah Convention Centre'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV Pakistan Ülke Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, diplomatlar ve Pakistanlı devlet yetkilileri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile Pakistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının kutlandığı programa katılanlara teşekkür ederek, "Bu haftanın tamamını Pakistan'da Türk haftası olarak ilan ettiği için Sayın Başbakan Şahbaz Şerif'e en içten şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Pakistan'daki sembol yapıların Türk bayrakları rengine büründüğüne, İslamabad sokaklarının Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatıldığına dikkati çeken Neziroğlu, bunun iki millet arasındaki kardeşliği gösterdiğini söyledi.

Neziroğlu, 29 Ekim'in Türk milleti için gururlu bir gün olduğunu vurgulayarak, "Türk milli mücadelesinin amacı ve hedefi, tam kurtuluşu ve kayıtsız şartsız egemenliği sağlamak ve sürdürmekti. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında söylediği gibi, ya istiklal ya ölüm." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin kazandığı zaferin Pakistan'ın kurucuları için ilham kaynağı olduğunu belirten Neziroğlu, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı sırasındaki yardımlarını unutmayacaklarının altını çizdi.

Neziroğlu, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının Azad Keşmir'de yeni bir okul projesini hayata geçireceğini duyurarak, Türkiye'nin Keşmirlilerle dayanışma halinde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Koordinatör Küçükaladağlı da Pakistan'daki Maarif okullarının Pakistan'daki eğitim sistemine ve topluma katkı sunmayı hedeflediğini aktararak, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları bilgi ve değerler üzerinden güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Her yıl yaklaşık 1000 mezun verdiklerini belirten Küçükaladağlı, Pakistan'ın geleceği için mühendisler, doktorlar, bilim insanları, girişimciler ve dürüst liderler yetiştirdiklerini söyledi.

Etkinlik, Maarif Vakfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ve kültürel etkinliklerle sona erdi.