Haberler

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

TMV tarafından İslamabad'daki Jinnah Convention Centre'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV Pakistan Ülke Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, diplomatlar ve Pakistanlı devlet yetkilileri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile Pakistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının kutlandığı programa katılanlara teşekkür ederek, "Bu haftanın tamamını Pakistan'da Türk haftası olarak ilan ettiği için Sayın Başbakan Şahbaz Şerif'e en içten şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Pakistan'daki sembol yapıların Türk bayrakları rengine büründüğüne, İslamabad sokaklarının Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatıldığına dikkati çeken Neziroğlu, bunun iki millet arasındaki kardeşliği gösterdiğini söyledi.

Neziroğlu, 29 Ekim'in Türk milleti için gururlu bir gün olduğunu vurgulayarak, "Türk milli mücadelesinin amacı ve hedefi, tam kurtuluşu ve kayıtsız şartsız egemenliği sağlamak ve sürdürmekti. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında söylediği gibi, ya istiklal ya ölüm." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin kazandığı zaferin Pakistan'ın kurucuları için ilham kaynağı olduğunu belirten Neziroğlu, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı sırasındaki yardımlarını unutmayacaklarının altını çizdi.

Neziroğlu, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının Azad Keşmir'de yeni bir okul projesini hayata geçireceğini duyurarak, Türkiye'nin Keşmirlilerle dayanışma halinde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Koordinatör Küçükaladağlı da Pakistan'daki Maarif okullarının Pakistan'daki eğitim sistemine ve topluma katkı sunmayı hedeflediğini aktararak, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları bilgi ve değerler üzerinden güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Her yıl yaklaşık 1000 mezun verdiklerini belirten Küçükaladağlı, Pakistan'ın geleceği için mühendisler, doktorlar, bilim insanları, girişimciler ve dürüst liderler yetiştirdiklerini söyledi.

Etkinlik, Maarif Vakfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ve kültürel etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Semih Uğurlu - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
'Her an gerçekleşebilir' deniyordu: Trump 'Venezuela'ya saldırı planı' haberini yalanladı

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.