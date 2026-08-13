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Pakistan'ın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Pakistan'ın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı
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Pakistan'ın "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Pakistan'ın "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda yapılan resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Pakistanlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyon, İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ı anarak "Tüm ulus, Pakistan'ı kurdukları için hem ona hem de diğer kuruculara minnet borçludur." dedi.

Pakistan'ın bağımsızlığına giden yolun kolay olmadığını vurgulayan Cüneyd, "Bu durum, 1947'den sonraki gelişmelere baktığımızda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Pakistan dışındaki bazı bölgelerde Müslümanlar, kendi vatanlarına sahip olmak istiyorlardı çünkü bu onların kültürel hakkı, siyasi hakkı ve dini hakkıydı." diye konuştu.

Cüneyd, "Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Neden? Çünkü bazıları Müslümanların bağımsızlığını asla istemedi. Boyun eğdirmeyi istedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Pakistan ilişkilerinin "kültür ve dini yakınlık" gibi son derece köklü bir tarihsel arka plana dayandığının altını çizen Cüneyd, "Zamanın sınavından başarıyla geçtik ve inşallah buna sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü ilişkimiz ihtiyaç üzerine kurulu değil. Sevgi, kardeşlik, dini ve kültürel yakınlık üzerine kurulu. Allah bize daima güç versin." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
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