Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ankara'da 'Marka-e-Haq Anma Programı' düzenledi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Pakistan ile Hindistan arasında Mayıs 2025'te yaşanan çatışmalar için kullanılan ve "Gerçeğin Savaşı" anlamına gelen "Marka-e-Haq Anma Programı" yapıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen "Marka-e-Haq Anma Programı"na, Emekli Büyükelçi Numan Hazar, Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Güray Alpar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan ile Hindistan arasında Mayıs 2025'te yaşanan çatışmalar için kullanılan ve "Gerçeğin Savaşı" anlamına gelen "Marka-e-Haq Anma Programı," Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Cüneyd, "Bugün burada bir yıl önce gerçekleşen ve o bölgedeki tüm coğrafi durumu değiştiren bir olay olan Marka-e-Haq üzerine düşünmek için toplandık." diyerek programda bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Pakistan halkının insanlık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sistemi ilkelerine inandığını ve buna bağlı kaldığını ifade eden Cüneyd, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7 Mayıs ve 10 Mayıs krizleri, 22 Nisan 2025 tarihinde sözde Pahalgam olayı adı verilen sahte bir operasyonla başladı. Burada sözde bir terör eyleminin gerçekleştiği iddia edildi. 22 Nisan ile 7 Mayıs arasındaki günlerde Pakistan son derece sorumlu bir tutum sergiledi ve başbakanımız (Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif) krizin en başında Pakistan'ın tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayı kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı."

Cüneyd, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin altını çizerek "10 Mayıs'ta Bunyan-un-Marsoos Operasyonu kapsamında verdiğimiz cevap sırasında yaşananlar artık tarihin bir parçasıdır ve bugün dünyanın dört bir yanındaki harp akademilerinde öğretilmektedir." dedi.

Sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli olduklarını dile getiren Cüneyd, "Bu nedenle bizim ölçülü ve sorumlu cevabımız tüm dünya tarafından görüldü. 7 Mayıs'ta maruz kaldığımız bu açık saldırıya cevap verirken bile her zaman barıştan, gerilimin azaltılmasından ve bütün anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden bahsettik." ifadelerini kullandı.

"(Türkiye'den) Pakistan halkına verilen destek bizim için büyük bir güç kaynağı oldu"

Cüneyd, Türk medyasına doğru ve dürüst habercilik için teşekkür ederek "Biz hiçbir zaman kimsenin taraf tutmasını beklemedik ya da istemedik. Sadece yüzde yüz doğru habercilik istedik. Bu konuda Türk medyasına son derece minnettarız çünkü onlar bizim sesimiz oldular. Onlar sadece gerçeği, yaşananları yansıttılar ve gerçek şu ki, biz doğru taraftaydık." diye konuştu.

Pakistan'ın yanında duran Türk hükümetine ve Türk halkına da son derece minnettar olduğunu belirten Cüneyd, "Pakistan halkına verilen destek bizim için büyük bir güç kaynağı oldu." yorumunu yaptı.

Cüneyd, tüm sorunların çözümünün diyalog olduğunu ifade ederek "Keşmir sorunu var olduğu sürece olaylar devam edecektir. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun öne çıkıp bu meseleyi çözmesi gerekiyor ve ben, bir tarih öğrencisi olarak, belirli zamanlarda bazı şartların çözümlerin ortaya çıkacağı bir yöne doğru geliştiğine dair büyük umut taşıyorum. Eminim hepimiz dua edeceğiz ve bunun sona erdiğini görmek isteyeceğiz." dedi.

"Marka-e-Haq"ın her 10 Mayıs'ta anılacağını vurgulayan Cüneyd, "Pakistan barıştan yanadır. Pakistan ister Keşmir'de olsun ister Gazze'de olsun ister dünyanın başka bir yerinde olsun, tüm çatışmaların dostane çözümlerinden yanadır ama biz egemenliğimizden, halkımızdan ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu, hiç kimsenin geçmesine izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

"En iyi savaşçılar savaşı durduranlardır"

Emekli Büyükelçi Hazar da "Marka-e-Haq"ın birinci yıl dönümü vesilesiyle Pakistan halkının duygularını paylaştığını belirterek, diplomasinin amacının barışı sağlamak olduğunu vurguladı.

Hazar, sorunu çözmek ve barışa ulaşmak için herkesin uluslararası hukuk ve meşruiyet ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Alpar ise 5 Ağustos 2019'da Hindistan tarafından Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığını hatırlatarak, bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Barışı bozan faaliyetlerin sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Alpar, "Biz Pakistan'ın burada kendi insanını korumak maksadıyla girişmiş olduğu bu barışçıl çalışmaları bir kez daha takdir ediyoruz." dedi.

Kayatürk de Hindistan'ın bir savaş başlatmak istediğini ancak Pakistan'ın bunu durduğunu belirterek "Bu bağlamda baktığımız zaman en iyi savaşçılar savaşı durduranlardır." diye konuştu.

Milletvekili Kayatürk, ABD ile İran arasında mevcut ateşkese dayalı anlaşmada Pakistan'ın çabalarının da takdir edildiğini belirtti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.