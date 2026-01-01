Pakistan: Hindistan, İndus Suları Anlaşması kapsamında su kullanım hakkını kötüye kullanamaz

Haberler

Pakistan, Hindistan'ın Çenab Nehri üzerindeki yeni hidroelektrik santrali projesine ilişkin endişelerini dile getirerek, İndus Suları Anlaşması kapsamındaki su kullanım haklarının kötüye kullanılamayacağını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'dan resmi açıklama talep ettiklerini ve su haklarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Pakistan, Hindistan'ın Çenab Nehri üzerinde yeni bir hidroelektrik santrali projesine onay verdiği iddialarına yönelik, "Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması kapsamında su kullanım hakkını kötüye kullanamayacağını" bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, düzenlediği basın toplantısında Hindistan'ın 260 megavat kapasiteli Dulhasti Stage-II hidroelektrik projesine onay verdiğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların endişeye yol açtığını belirten Andrabi, Pakistan'a proje hakkında herhangi bir bildirim yapılmadığını aktardı.

Andrabi, Pakistan'ın İndus Suları Anlaşması kapsamında Hindistan'dan resmi açıklama talep ettiğini belirterek, Pakistan İndus Suları Komiseri'nin projenin niteliği, kapsamı ve teknik ayrıntılarına ilişkin olarak Hindistanlı muhatabına başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Projenin yeni bir "nehir tipi" hidroelektrik santrali olup olmadığı, mevcut bir tesiste değişiklik içerip içermediği ya da ilave bir çalışma niteliği taşıyıp taşımadığının netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Andrabi, "Hindistan, İndus Suları Anlaşması kapsamında sahip olduğu sınırlı su kullanım hakkını kötüye kullanamaz." dedi.

Andrabi, Pakistan'ın Hindistan ile anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla çözümünden yana olduğunu ancak "varoluşsal su haklarından asla taviz vermeyeceğini" dile getirdi.

Hindistan, 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrabi, dün düzenlenen basın toplantısında, 7-15 Aralık tarihlerinde Chenab Nehri'nin debisinde ani dalgalanmalar gözlemlendiğini söylemiş, İndus Suları Anlaşması'nda öngörülen prosedürler çerçevesinde Hindistan'a mektup göndererek konuya ilişkin açıklama talep edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

