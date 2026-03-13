Pakistan, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de bulunan bir caminin ibadete kapatılmasını kınadı

Pakistan, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir'in Srinagar bölgesindeki Cuma Cami'sinin ibadete kapatılmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu tür manevi kısıtlamaların özellikle Ramazan ayında son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Srinagar bölgesinde bulunan Cuma Cami'sinin, yönetim tarafından kapatıldığı belirtilerek, bu durumun şiddetle kınandığı ifade edildi.

Pakistan açıklamada, "Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki yasadışı eylemlerinden bu yana işgalciler her yıl camiyi mühürleyerek Keşmirli Müslümanların bu manevi olarak önemli günde namaz kılmak için bir araya gelmesini engelledi. Özellikle Ramazan ayında dini uygulamalara getirilen bu tür kısıtlamalar son derece endişe vericidir." ifadelerine yer verdi.

Pakistan ve Hindistan arasında Cammu Keşmir anlaşmazlığı

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlığını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
