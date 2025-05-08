Pakistan, Hindistan ile Savaş İhtimaline Karşı Sağlık Personelinin İzinlerini İptal Etti

(ANKARA) - Pakistan hükümeti, Hindistan ile topyekün savaş ihtimaline karşı başkent İslamabad'da tüm sağlık personeli için planlanan izinleri iptal etti.

Hindistan'ın düzenlediği ve 26 sivilin öldüğü, 46 kişinin de yaralandığı saldırılardan sonra Pakistan, Hindistan ile olası bir topyekün savaşa karşı başkent İslamabad'da acil durum ilan etti. Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm doktor ve hemşirelerin derhal "görevlerine başlamaları" gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sora İslamabad'daki tüm hastanele yüksek alarm durumuna geçti.