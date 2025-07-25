Pakistan-Hindistan Geriliminde Keşmir Konulu Toplantı Yapıldı

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen toplantıda "Pakistan- Hindistan Geriliminde Keşmir" konusu ele alındı.

Oturum başkanlığını SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan'ın yaptığı toplantıya, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Kıdemli Albay Mithat Işık ve gazeteci Mehmet Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, bu yıl Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmasının 6. yıl dönümü olduğunu, bu adımın Keşmirlilerin kendi topraklarında haklarını elinden almak ve onları mülksüzleştirmek amacıyla atıldığını söyledi.

"Cammu Keşmir meselesi, çözülmemiş en eski uluslararası ihtilaflardan biridir." diyen Cüneyd, bu konunun 1948'den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde olduğunu belirtti.

Cüneyd, BMGK kararlarının Keşmirlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanıdığını ancak 70 yılı aşkın süredir bu kararların uygulanmadığını söyledi.

"Hindistan, 5 Ağustos 2019'dan bu yana Keşmir'i 'Hindulaştırma' kampanyasını yoğun şekilde sürdürmektedir. Hindistan, Keşmir'in demografik yapısını ve siyasi çehresini değiştirmek için çeşitli adımlar atmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Cüneyd, Hindistan'ın bu politikalarının İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

Cüneyd, Keşmir ve Filistin'de uygulanan senaryoların neredeyse aynı olduğunu vurguladı.

Cammu Keşmir'in dünyanın en yoğun askeri bölgelerinden biri haline getirildiğini belirten Cüneyd, bölgede hukuksuzlukların yaşandığını dile getirdi.

Cüneyd, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da yaşanan saldırıların ardından Pakistan'ın şeffaf ve bağımsız bir soruşturma talebine rağmen Hindistan'ın saldırganlığı tercih ettiğini kaydetti.

Hindistan'ın "saldırganlığına" karşı meşru müdafaa haklarını kullandıklarını söyleyen Cüneyd, "Hindistan'ın bu saldırgan tutumu, çözülmemiş Cammu Keşmir meselesinin, Güney Asya'da temel çatışma kaynağı ve nükleer bir patlama noktası olmaya devam ettiğini bize bir kez daha hatırlattı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap bölümüyle devam etti.