Pakistan Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerinin birçok alanda büyük dönüşümler geçirdiğini söyledi

Güncelleme:
Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin teknolojiyi hızla benimsediğini ve birçok alanda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Modern savaşların teknolojik gelişmelerle şekillendiğine dikkat çeken Munir, ordunun gelecekteki güvenlik zorluklarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Pakistan silahlı kuvvetlerinin teknolojiyi hızla benimsediğini ve "birçok alanda büyük bir dönüşüm geçtiğini" belirtti.

Dawn gazetesinin haberine göre Munir, Pencap eyaletindeki bir garnizonu ziyaretinde konuşma yaptı.

Munir, Pakistan ordusunun "çok sayıda alanda büyük bir dönüşüm geçirdiğini" söyleyerek, "Bu nedenle, Pakistan silahlı kuvvetleri teknolojiyi hızla benimsiyor ve özümsüyor. Bu süreçte yenilik, yerlileştirme ve uyum temel olmaya devam edecektir." dedi.

Savaşın karakterinin teknolojik gelişmelerce yönlendirildiği ve her kademede büyük bir zihinsel dönüşümü gerektiren bir şekilde değiştiğini savunan Munir, Pakistan silahlı kuvvetlerinin "gelecekteki savaşlar ve güvenlik zorluklarının gereksinimlerini karşılamak için" en yüksek düzeyde hazırlığı sürdürmesi gerekliliğini vurguladı.

Munir, modern dünyadaki savaşlarda teknolojik gelişmelerin öneminin altını çizerek, Pakistan'ın siber dünya, elektromanyetik alan, uzay, bilgi teknolojileri ve kuantum hesaplama gibi savaş alanındaki yeni gelişmelere ayak uydurması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
