Pakistan Genelkurmay Başkanı, Libya'nın doğusuna düzenlediği ziyarette Hafter ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusunun açıklamasında, Hafter ile Munir başkanlığındaki Pakistan ordusu heyetinin Bingazi'de bir araya geldiği belirtildi.

Munir'in ziyaretinin Libya ve Pakistan arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Hafter ve Munir'in görüşmede, Libya-Pakistan ilişkilerinin tarihi derinliğine vurgu yaptığı, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemini teyit ettiği aktarıldı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.