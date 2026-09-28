Pakistan donanmasının PNS/M Hangor denizaltısı ilk gemisavar füzesiyle hedefi vurdu

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İSLAMABAD, 28 Eylül (Xinhua) -- Pakistan donanmasının kısa süre önce envanterine kattığı PNS/M Hangor tipi denizaltı, Umman Denizi'nin kuzeyinde gerçek mühimmat kullanarak gerçekleştirdiği ilk atışında uzun menzilli bir hedefi gemisavar seyir füzesiyle vurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden pazar günü yapılan açıklamada, başarılı füze atışının denizaltının operasyonel hazırlığı ve muharebe kabiliyetinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, başarılı test ile Pakistan donanmasının, deniz sınırlarını koruyabilecek ve bölgesel barışa katkıda bulunabilecek modern ve muharebeye hazır bir güç oluşturma konusundaki kararlılığının ortaya konduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua