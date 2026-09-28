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Pakistan donanmasının PNS/M Hangor denizaltısı ilk gemisavar füzesiyle hedefi vurdu

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Pakistan donanmasının yeni PNS/M Hangor denizaltısı Umman Denizi'nin kuzeyinde gerçek mühimmatla ilk atışında uzun menzilli hedefi gemisavar seyir füzesiyle vurdu. Açıklamada atışın denizaltının operasyonel hazırlığı ve muharebe kabiliyeti için önemli gösterge olduğu belirtildi.

İSLAMABAD, 28 Eylül (Xinhua) -- Pakistan donanmasının kısa süre önce envanterine kattığı PNS/M Hangor tipi denizaltı, Umman Denizi'nin kuzeyinde gerçek mühimmat kullanarak gerçekleştirdiği ilk atışında uzun menzilli bir hedefi gemisavar seyir füzesiyle vurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden pazar günü yapılan açıklamada, başarılı füze atışının denizaltının operasyonel hazırlığı ve muharebe kabiliyetinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, başarılı test ile Pakistan donanmasının, deniz sınırlarını koruyabilecek ve bölgesel barışa katkıda bulunabilecek modern ve muharebeye hazır bir güç oluşturma konusundaki kararlılığının ortaya konduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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