Pakistan'dan 175 Afgan Vatandaşının Ülkelerine Dönüşü

KABİL, 21 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 175 Afganistan vatandaşı serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada serbest bırakılan vatandaşların cumartesi günü Kandahar vilayetinin güneyindeki Spin Boldak Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yaptığı belirtildi.

Pakistan geçtiğimiz yıl içinde cezaevlerinde bulunan binlerce Afganistan vatandaşını serbest bırakarak ülkelerine geri gönderdi.

Afganistan Cezaevi İdaresi Başkan Vekili Muhammed Yusuf Mustari, Eylül 2024 itibarıyla 8.000-9.000 Afganistan vatandaşının ülke dışındaki hapishanelerde bulunduğunu açıklamıştı.