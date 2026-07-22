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Uluslararası Göç Örgütü: 15 Ayda 1,6 Milyonu Aşkın Afgan Mülteci Pakistan'dan Ülkesine Döndü

Uluslararası Göç Örgütü: 15 Ayda 1,6 Milyonu Aşkın Afgan Mülteci Pakistan'dan Ülkesine Döndü
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Uluslararası Göç Örgütü, Nisan 2025'ten bu yana 1,6 milyondan fazla Afgan mültecinin Pakistan'dan ülkelerine döndüğünü açıkladı. Tutuklanma korkusu dönüşlerin ana nedeni olarak belirtilirken, 2023 Eylül'ünden bu yana toplam 2,5 milyon kişi geri dönmüş durumda.

KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Nisan 2025'ten bu yana 1,6 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının salı günü Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak bildirdiğine göre, 1 Nisan'dan bu yana 1.692.147 kişi ülkeye geri döndü. Örgüte göre, tutuklanma korkusu birçok kişiyi ülkeyi terk etmeye zorlayan temel faktör olmaya devam ediyor.

Örgüt, 15 Eylül 2023'ten bu yana Pakistan'dan toplam 2,5 milyon Afgan mültecinin ülkeye döndüğünü belirtti.

Afganistan'ın İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu ise, yalnızca pazartesi günü Pakistan ve İran'da bulunan 616 aileden 3.293 kişinin ülkeye dönüş yaptığını açıkladı.

Çoğu kayıtsız olan tahmini 6 milyon Afgan mülteci, halihazırda çoğunlukla İran ve Pakistan olmak üzere yurtdışında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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